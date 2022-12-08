Агент Шумакова: существует большая вероятность того, что Сергей покинет «Трактор»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Трактора» Сергея Шумакова рассказал о ситуации вокруг хоккеиста.
«Когда Шумаков перешёл в «Трактор», то нам сказали, что его будут использовать так, так и так. Мы пошли на уступки в деньгах и во всём. Сергей хотел играть именно в Челябинске и готов был пойти на любые условия. Но, оказавшись в команде, мы не получили то, чего хотели. Поэтому существует большая вероятность того, что Сергей может сменить команду в ближайшее время. Как это будет выглядеть – Шумаков уйдёт сам или состоится обмен – примем решение. Я буду послезавтра в Челябинске и встречусь с Сергеем. Будем решать с ним и с гендиректором «Трактора» Иваном Савиным. Сейчас понятно одно: тренер не видит его в команде в той роли, в которой мы бы хотели», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».
Шумаков провёл 18 матчей за «Трактор», в которых набрал 4 (2+2) очка.
- 8 декабря 2022
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