Форвард «Филадельфии» объяснил, почему полез в драку с Овечкиным после второго гола игрока

Форвард «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны объяснил своё поведение после второго гола нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский капитан оформил дубль. Оба гола Овечкин забил уже в пустые ворота. После второй шайбы Конечны налетел на него и затеял драку.



«Я хочу сказать, что это могло выглядеть не так уж плохо. Я лично думал, что он укрыл шайбу и нанёс бросок с неудобной руки. Может быть, всё не так плохо, как я думал», — приводит слова Конечны Washington Hockey Now.



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Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.