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Комиссия по аккредитации агентов применила санкции к «Салавату Юлаеву»

Комиссия по аккредитации агентов применила санкции к «Салавату Юлаеву»
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Комиссия по аккредитации хоккейных агентов применила санкции к «Салавату Юлаеву» за работу с агентом Дэном Мильштейном, не прошедшим процесс аккредитации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Мильштейн, в частности, представляет интересы нападающего уфимцев, американца Александра Хмелевского.

«Комиссия по аккредитации хоккейных агентов напоминает, что осуществлять работу по трудоустройству профессиональных хоккеистов в хоккейные клубы могут только лица, получившие аккредитацию ФХР. В текущем сезоне комиссией были применены санкции к хоккейному клубу «Салават Юлаев» и хоккеистам за работу с Дэном Мильштейном, не прошедшим аккредитацию в установленном порядке. Проводятся проверки по другим сигналам о работе неуполномоченных лиц», — говорится в сообщении.

Уфимский клуб, набрав за 38 матчей 47 очков, располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции.

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