Комиссия по аккредитации агентов применила санкции к «Салавату Юлаеву»

Комиссия по аккредитации хоккейных агентов применила санкции к «Салавату Юлаеву» за работу с агентом Дэном Мильштейном, не прошедшим процесс аккредитации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Мильштейн, в частности, представляет интересы нападающего уфимцев, американца Александра Хмелевского.
«Комиссия по аккредитации хоккейных агентов напоминает, что осуществлять работу по трудоустройству профессиональных хоккеистов в хоккейные клубы могут только лица, получившие аккредитацию ФХР. В текущем сезоне комиссией были применены санкции к хоккейному клубу «Салават Юлаев» и хоккеистам за работу с Дэном Мильштейном, не прошедшим аккредитацию в установленном порядке. Проводятся проверки по другим сигналам о работе неуполномоченных лиц», — говорится в сообщении.
Уфимский клуб, набрав за 38 матчей 47 очков, располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции.
- 8 декабря 2022
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:18
-
18:12
-
18:01
-
17:49
-
17:41
-
17:31
-
17:25
-
17:15
-
16:59
-
16:52
-
16:44
-
16:31
-
16:17
-
16:07
-
15:59
-
15:41
-
15:34
-
15:27
-
15:09
-
14:59
-
14:39
-
14:14
-
14:07
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:43