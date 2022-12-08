Тройка Кадейкина провёла эффектную голевую комбинацию. Она началась с навесной передачи

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» принимала на своём льду «Салават Юлаев». Победу со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) одержали гости.

В моменте с пятым голом уфимцев Александр Кадейкин сделал навесную передачу на своего партнёра Егора Сучкова, который остановил шайбу рукой, а затем вывел на бросок Сергея Шмелёва, забросившего шайбу в ворота голкипера сибиряков Антона Красоткина.

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После победы уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 49 очков. Следующий матч «Салват Юлаев» проведёт дома с «Авангардом».