Нападающий «Салавата» Сучков — о победе над «Сибирью»: думаю всё решили удаления

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3).
«Много голов. Удаления, думаю всё решили. В начале не получалось большинство, потом своё забили. Тяжёлый матч, нам очень важно было взять два очка.
Играли в усечённом составе? Все мужики были готовы. Испытывали проблемы с центральными, поэтому пришлось даже крайнему сыграть в центре. Все просто молодчики, отработали.
Что мешает забросить первую шайбу в КХЛ? Не могу сказать, что мешает. Моменты есть, надо похладнокровнее. Очень хочу забить, но пока не получается.
Насколько сейчас важна пауза в чемпионате? Все в равных условиях. Сейчас пауза в любом случае важна: столько матчей через день. Необходимо набраться сил. Это не только отдых, будем держать себя в тонусе.
Какая роль в первом звене? Я должен добавить в это звено немного энергии своей скоростью. Подбирать шайбу, доставлять её Сане и Серёге. Они знают, что делать.
Пас на Шмелёва? Кадейкин отлично меня запустил через парашютик. Был на скорости, дал по тормозам, там Шмелёв накатывался, нужно было только отдать — здорово попал.
Привык к скоростям КХЛ? Да, в целом уже привык. Думаю, в скорости у меня не было проблем. И может где-то игровое мышление здесь побыстрее. Но уже в принципе привык, знаю, как сыграть», – передаёт слова Сучкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 8 декабря 2022
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