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Комментатор NBC отреагировал на стычку Овечкина и Конечны, назвав канадца «крысой»

Комментатор NBC отреагировал на стычку Овечкина и Конечны, назвав канадца «крысой»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны после второго гола капитана «столичных» Александра Овечкина сначала что-то сказал россиянину, а затем затеял с ним драку. Комментатор матчей «Вашингтона» на телеканале NBC Алан Мэй после этого эпизода назвал канадского хоккеиста «крысой».

ВИДЕО.

В текущем сезоне у 37-летнего российского нападающего 15 голов, а за карьеру в НХЛ — 795 голов.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 99 шайб. На счету канадца 894 гола.

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