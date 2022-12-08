Комментатор NBC отреагировал на стычку Овечкина и Конечны, назвав канадца «крысой»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны после второго гола капитана «столичных» Александра Овечкина сначала что-то сказал россиянину, а затем затеял с ним драку. Комментатор матчей «Вашингтона» на телеканале NBC Алан Мэй после этого эпизода назвал канадского хоккеиста «крысой».

ВИДЕО.

В текущем сезоне у 37-летнего российского нападающего 15 голов, а за карьеру в НХЛ — 795 голов.



Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 99 шайб. На счету канадца 894 гола.