В Казани пройдёт турнир по фиджитал-хоккею – это микс реального и виртуального хоккея

9-10 декабря в Казани пройдут соревнования по гибридному хоккею в рамках турнира Фиджитал Игры. Сначала игроки сразятся в NHL 22, а потом выйдут на лёд и проведут матч в формате 3*3. Счёт в игре на приставке станет стартовым для реального хоккея. Победитель турнира по фиджитал-хоккею получит 1,25 млн рублей.



Уже известно, что участниками Игр станут казанская команда «Ак Барс», московская «Cosmos», казахстанская «Barys Cyber Team» и команда блогеров «Naebski». В новом фиджитал-формате можно будет увидеть таких звезд как Максим Труханов, дважды чемпион России по хоккейному симулятору NHL 21; чемпионы ВХЛ Даниэль Насыбуллин и Виктор Корняков; Дмитрий Обухов, трехкратный обладатель Кубка Гагарина; Ярослав Кузьмичев, хоккейный YouTube блогер, и многих других.



«Вся команда очень ждёт этот турнир, серьёзно готовимся, – сказал капитан и нападающий команды «Cosmos» Антон Борко. – Ранее не доводилось принимать участие в таких форматах, но от этого становится только интереснее. Что касается кибер части, то у нас в составе есть игроки, хорошо подготовленные именно в этой дисциплине. Уважаемые любители спорта и киберспорта, приходите на фиджитал-хоккей, будет жаркая заруба на приставке и на льду!»



Фиджитал Игры можно будет посмотреть, как вживую, так и онлайн. Билеты в продаже и доступны на сайте https://gamesofuture.com. Игры транслируются на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK — VK Play и VK. За соревнованиями можно следить по ссылке https://gof.vkplay.ru/.