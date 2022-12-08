Овечкин оказался в шаге от юбилейного, 500-го гола в равных составах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Оба гола были забиты в пустые ворота, однако в статистике это учитывается как шайбы, заброшенные в равных составах.
Как отмечает журналист Адам Кимелман на своей странице в «Твиттере», для Овечкина эти голы стали 498-м и 499-м в равных составах. Таким образом, российский нападающий «Вашингтона» оказался в шаге от юбилейной отметки — 500 шайб. Больше, чем у Овечкина, таких голов только у Яромира Ягра (538), Горди Хоу (566) и Уэйна Гретцки (617).
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
- 8 декабря 2022
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