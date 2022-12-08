Летанг впервые после инсульта тренировался на льду с «Питтсбургом»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг впервые после того, как перенёс инсульт, занимался на льду с «пингвинами», сообщает сайт Национальной хоккейной лиги. С момента инсульта прошло 10 дней.

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Напомним, 28 ноября у Летанга случился инсульт. Защитник выбыл на неопределённое время. Отметим, что это уже второй инсульт у 35-летнего канадца. После первого инсульта хоккеист провёл в лиге 543 матча в регулярном чемпионате и 69 игр в плей-офф.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Летанг принял участие в 21 встрече, в которых набрал 12 (1+11) очков.

Крис является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Он выигрывал золотые медали в составе сборной Канады на молодёжных чемпионатах мира в 2006 и 2007 годах.