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Кудашов: буллитная серия сняла проклятие с вратарей «Динамо»

Кудашов: буллитная серия сняла проклятие с вратарей «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победного матча со «Спартаком» (2:1 Б) рассказал о буллитной серии.

«Добавит ли буллитная серия психологической уверенности Коновалову? Здесь важно сказать, что и прошлую игру у нас вратарь хорошо сыграл. Важно, что вратари уверенно сыграли в последних матчах, что это передается игрокам. Ну и буллитная серия сняла проклятие с ребят, которые не очень хорошо сыграли в прошлый раз.

Не хотелось ли облачиться в ретро, как сделали коллеги из «Спартака»? Если бы сказали, то мы бы поддержали. Это вопрос к организаторам, если надо было бы, мы бы надели. Я понимаю, что хоккей надо развивать, тем более в сегодняшних условиях. Делать всё для того, чтобы его было интересно смотреть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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