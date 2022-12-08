Кудашов: буллитная серия сняла проклятие с вратарей «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победного матча со «Спартаком» (2:1 Б) рассказал о буллитной серии.
«Добавит ли буллитная серия психологической уверенности Коновалову? Здесь важно сказать, что и прошлую игру у нас вратарь хорошо сыграл. Важно, что вратари уверенно сыграли в последних матчах, что это передается игрокам. Ну и буллитная серия сняла проклятие с ребят, которые не очень хорошо сыграли в прошлый раз.
Не хотелось ли облачиться в ретро, как сделали коллеги из «Спартака»? Если бы сказали, то мы бы поддержали. Это вопрос к организаторам, если надо было бы, мы бы надели. Я понимаю, что хоккей надо развивать, тем более в сегодняшних условиях. Делать всё для того, чтобы его было интересно смотреть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 декабря 2022
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