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Марнер набирает очки в 21-й игре подряд. До рекорда Кейна — пять матчей

Марнер набирает очки в 21-й игре подряд. До рекорда Кейна — пять матчей
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В эти минуты, на «Скоушабэнк-Арена» в Торонто проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Мэйпл Лифс» принимают «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент закончился второй период, счёт 4:0 в пользу «Торонто». Шайбы в составе канадского клуба забросили Пьер Энгвалль, Давид Кемпф, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер.

Этот матч стал уже 21-м для Марнера, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Его результативная серия стартовала 28 октября матчем с «Сан-Хосе» и является третьей в истории по продолжительности среди действующих игроков лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Чикаго» Патрик Кейн, чья результативная серия с 17 октября по 15 декабря 2015 года составила 26 матчей. Второе место занимает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (25 матчей в период с 5 ноября по 28 декабря 2010 года).

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