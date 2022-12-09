В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча с «Детройтом», сообщает официальный сайт НХЛ. Россиянин отразил 19 бросков из 20.
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 19-й минуте матча канадский нападающий хозяев Крис Тирни открыл счёт голам в игре. На 22-й минуте преимущество команды удвоил Ээту Луостаринен. На 23-й минуте Джош Махура увеличил преимущество хозяев. На 29-й минуте Йонатан Берггрен отыграл одну шайбу для гостей. Но спустя шесть минут за хозяев забил Мэтт Кирстед, а ещё через минуту финальный счёт на табло установил Мэттью Ткачук.
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