Илья Самсонов – первая звезда матча «Торонто» – «Лос-Анджелес»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.



Первой звездой матча был признан российский голкипер Илья Самсонов. У россиянина на счету шатаут и 29 сейвов. Вторым стал Митчелл Марнер, который забросил одну шайбу. Третье место у Вильяма Нюландера. Он один раз забил и отдал одну голевую передачу.



В первом периоде голов не было. Но на 26-й минуте хозяева отличились дважды. Сначала забил Пьер Энгвалль, а через 15 секунд голом нас порадовал и Давид Кемпф. Ещё через минуту отличился за хозяев и Вильям Нюландер. На 34-й минуте забил Митчелл Марнер. А точку в матче поставил Остон Мэттьюс на 50-й минуте.

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