Нападающий «Сиэтла» Шейн Райт выступит за сборную Канады на МЧМ-2023

Нападающий «Сиэтла» Шейн Райт отдан в аренду молодёжной сборной Канады для участия в молодёжном чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера команды Дэйва Хэкстола.

«Это отличная возможность для него. Если вы посмотрите на то, как прошла его первая пара месяцев, то увидите, как он растёт. Он отлично отыграл прошлую игру с «Монреалем» и забросил первую шайбу в НХЛ. Теперь у него будет ещё одна отличная возможность сыграть ключевую роль в выступлении сборной Канады на молодёжном чемпионате мира. Иметь возможность поехать и побороться за золотую медаль за сборную Канады — это особая честь для молодого хоккеиста», — приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

18-летний форвард «Сиэтла» в текущем сезоне провёл восемь матчей, в которых отметился двумя (1+1) очками. Райт был выбран под четвёртым номером на минувшем драфте НХЛ – 2022. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Шотландии. Канада является действующим победителем турнира.