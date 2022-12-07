Четвёртый номер драфта Шейн Райт забил первый гол в НХЛ в матче с «Монреалем»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Монреалем». Идёт третий период — счёт 4:2 в пользу гостей.
В первом периоде матча свою дебютную шайбу в НХЛ забросил четвёртый номер минувшего драфта Шейн Райт. Примечательно, что он сделал это в ворота команды, которая отказалась выбирать его под первым номером на драфте НХЛ — 2022, отдав предпочтение словаку Юраю Слафковски.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что Райт последний месяц провёл в АХЛ, где за фарм-клуб «Сиэтла» отметился четырьмя заброшенными шайбами в пяти матчах. Всего на счету 18-летнего канадца восемь матчей в НХЛ, в которых Райт набрал два (1+1) очка.
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