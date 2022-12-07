Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четвёртый номер драфта Шейн Райт забил первый гол в НХЛ в матче с «Монреалем»

Четвёртый номер драфта Шейн Райт забил первый гол в НХЛ в матче с «Монреалем»
Комментарии

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Монреалем». Идёт третий период — счёт 4:2 в пользу гостей.

В первом периоде матча свою дебютную шайбу в НХЛ забросил четвёртый номер минувшего драфта Шейн Райт. Примечательно, что он сделал это в ворота команды, которая отказалась выбирать его под первым номером на драфте НХЛ — 2022, отдав предпочтение словаку Юраю Слафковски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что Райт последний месяц провёл в АХЛ, где за фарм-клуб «Сиэтла» отметился четырьмя заброшенными шайбами в пяти матчах. Всего на счету 18-летнего канадца восемь матчей в НХЛ, в которых Райт набрал два (1+1) очка.

Новость по теме
Четвёртый номер драфта НХЛ — 2022 оформил дубль в своём втором матче в АХЛ
Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских Драфт НХЛ — сплошная сенсация! Фаворита отправили в игнор и выбрали сразу трёх русских
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022