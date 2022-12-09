Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер быстрее всех в истории НХЛ одержал 450 побед в лиге

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Для главного тренера «Тампы» Джона Купера эта победа стала 450-й в НХЛ, которую он одержал в своём 741-м матче в лиге. Специалист опередил Брюса Будро (450 побед за 742 игры), потратившего для этого достижения на одну игру больше, и стал первым тренером лиги, кому быстрее всех покорилась отметка в 450 побед в НХЛ. Купер возглавляет «Тампу» с 2013 года. Под его руководством клуб выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021 годы) и ещё дважды доходил до финала (2015, 2022 годы).
В первую тройку самых побеждающих тренеров в истории НХЛ входят Скотти Боумэн (1244), Джоэль Кенневилль (969) и Барри Тротц (914).
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