Генменеджер «Вашингтона» высказался о состоянии Орлова. Защитник пропустил уже 14 матчей

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Маклеллан высказался о состоянии российского защитника Дмитрия Орлова. Хоккеист последний раз выходил на лёд в начале ноября и в целом пропустил уже 14 матчей из-за травмы.

«Было непросто определить это повреждение и помочь Дмитрию пережить его. Восстановление заняло намного больше времени, чем кто-либо ожидал. Кажется, Орлов движется в положительном направлении, поэтому он и отправился на выездную серию. Посмотрим, как всё пойдёт в ближайшие пару дней, надеюсь, он будет доступен для матчей», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний Орлов принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата, набрав 5 (0+5) очков.