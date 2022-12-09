Генменеджер «Вашингтона» высказался о состоянии Орлова. Защитник пропустил уже 14 матчей
Поделиться
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Маклеллан высказался о состоянии российского защитника Дмитрия Орлова. Хоккеист последний раз выходил на лёд в начале ноября и в целом пропустил уже 14 матчей из-за травмы.
«Было непросто определить это повреждение и помочь Дмитрию пережить его. Восстановление заняло намного больше времени, чем кто-либо ожидал. Кажется, Орлов движется в положительном направлении, поэтому он и отправился на выездную серию. Посмотрим, как всё пойдёт в ближайшие пару дней, надеюсь, он будет доступен для матчей», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний Орлов принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата, набрав 5 (0+5) очков.
Новость по темеВ «Вашингтоне» оценили выступление Овечкина и Кузнецова
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
17:38
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
16:57
-
16:24
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
14:55
-
14:55
-
14:09
-
14:05
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
12:03
-
11:25
-
11:15
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:02
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
07:41
-
07:35
-
07:25
-
06:31
Партнерский контент