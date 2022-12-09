Президент КХЛ рассказал о клубах, которые недотягивают до пола зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов КХЛ рассказал о том, как проходит обсуждение важных вопросов. Кроме того, он заявил, что два клуба не дотягивают до пола зарплат.

«Обсуждали многое, мы придерживаемся того, чтобы поднимать темы, которые волнуют всех, выслушиваем мнение клубов, говорим своё мнение, а затем уже выносим вопрос на голосование.



В этом году 44% улучшение по задержке зарплат игрокам, это хороший показатель, в нынешней экономической ситуации клубы хорошо справляются. На данный момент задолженностей ни у кого нет. Есть два клуба, которые недотягивают до пола зарплат, у них есть время до 27 декабря улучшить ситуацию», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.