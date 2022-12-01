Фастовский: удивляет давление на Знарка. Нужно место в восьмёрке, всё остальное неважно

Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский считает излишним давление в СМИ на главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, так как результат команды будет оцениваться по выступлениям в плей-офф.
«Удивляет ли давление на Олега Знарка в СМИ? Конечно. Я уже несколько раз говорил, что не имеет значения, какое место у команды сейчас. Всё будет разыгрываться потом. На такой длинной дистанции определяется только место в восьмёрке, всё остальное неважно. На первом ты месте или восьмом – всё решится потом. Мы должны уже привыкать к тому, что команды выравниваются. Что любая может провалиться в течение сезона, но при этом наверстать упущенное и выиграть Кубок», — цитирует Фастовского Metaratings.
Напомним, «Ак Барс» после проигрыша «Сибири» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. СМИ неоднократно отправляли Знарка в отставку, в том числе по итогам последнего выездного турне казанского клуба.
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