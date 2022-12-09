Морозов ответил на вопрос, могут ли возникнуть проблемы с легионерами из-за нового лимита
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Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов высказался о лимите на легионеров и о возможных проблемах с иностранными хоккеистами.
«Ещё в апреле ФХР подала в Минспорта письмо на изменения лимита. Мы тогда высказали свою позицию, все её знают, что пять легионеров — это оптимально. Приводили доводы, но решение было принято чуть позже. Как вы знаете, Минспорта регулирует лимит во всех соревнованиях на территории России.
Будут ли проблемы из-за изменения лимита с расторжениями контрактов с иностранцами? У нас всего лишь шесть легионеров с контрактами на следующий сезон, и ни один клуб не имеет двух и более легионеров на следующий сезон», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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