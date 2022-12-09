Морозов: даже представители СКА сказали, что готовы играть плей-офф условно с «Адмиралом»

Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги рассказал о том, как клубы отреагировали на возможность изменения формата плей-офф.

«Клубы в большинстве своём поддерживают идею изменения формата плей-офф, они не видят экономических и логистических проблем. Даже представители СКА сегодня заявили, что они готовы играть в плей-офф условно с «Адмиралом», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что СКА, представляющий Санкт-Петербург, сейчас лидирует в Западной конференции и в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги (69 очков). «Адмирал», играющий во Владивостоке, находится на пятой позиции в Восточной конференции (49 очков).