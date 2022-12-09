В «Салавате» отреагировали на санкции к клубу со стороны комиссии по аккредитации агентов

«Салават Юлаев» проконсультируется по поводу того, чтобы оспорить решение о санкциях от комиссии по аккредитации хоккейных агентов.



«Мы не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов. Ведём консультации с международной компанией «Скадден» по вопросу оспаривания», — приводит слова представителя клуба ТАСС.

Напомним, вчера, 8 декабря, стало известно, что к «Салавату» были применены санкции. Это сделала комиссия по аккредитации хоккейных агентов. Причиной санкций было взаимодействие уфимского клуба с агентом Дэном Мильштейном, который не прошёл процесс аккредитации Федерации хоккея России. Мильштейн представляет интересы американского нападающего «Салавата» Александра Хмелевски.