Защитник «Салавата» рассказал, что бывший легионер клуба хочет вернуться в Россию

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал об общении с бывшими легионерами клуба. Иностранные хоккеисты покинули уфимскую команду в разгар плей-офф-2022 из-за политических событий. Тогда «Салават» лишился финских нападающих Теэму Хартикайнена, Сакари Маннинена, Маркуса Гранлунда и вратаря Юхи Метсолы, а также датского защитника Филипа Ларсена.

«Наша команда не теряет связи с легионерами, покинувшими нас весной — Хартикайненом, Манниненом, Ларсеном? С Филом Ларсеном созваниваюсь и переписываюсь. У него с ребёнком были проблемы, поэтому он должен был оставаться в Дании. Играет за местный клуб в городе, где живёт. Сейчас вроде всё уже хорошо. Фил хочет вернуться, как только появится возможность. Они бы из Уфы героями в прошлом сезоне уехали, если бы даже кто-то один из них остался на плей-офф. И так они были постоянно в клубе на ведущих ролях. Харти все рекорды «Салавата» обновил. Если бы он весной остался, его бы до Финляндии на руках донесли.



Раньше «Салават Юлаев» часто упрекали в том, что там легионеры играют отдельной пятёркой, между собой? Да, они играли в свой хоккей и выбивались из общей системы игры. Очень много игры из-за ворот, очень много пасов на пятак. Но они делали результат, который оправдывал их высокие зарплаты. Однако если бы молодой парень пришёл в «Салават» и начал играть в такую же заворотную игру, он бы ничему не научился. Ему сперва надо освоить силовую борьбу на взрослом уровне, научиться вылазить на пятак. Поэтому у наших легионеров была своя особенная роль в команде, и они с ней справлялись», — приводит слова Панина «Матч ТВ».