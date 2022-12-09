Панин — о конфликтах в «Ак Барсе»: Знарку надо было сыграть на опережение

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о ситуации в «Ак Барсе». Форварда Александра Бурмистрова вывели из состава. Как отмечали СМИ, у нападающего возник конфликт с Олегом Знарком, на тот момент возглавлявшим казанскую команду. Позже наставник покинул «Ак Барс», подав в отставку. Бурмистрову же теперь ищут новый клуб, желая обменять форварда.
«Бурмистрова вывели из состава за то, что он высказал своё наболевшее? Тут очень тонкий момент. Смотря кто, когда и при ком это делает. Конечно, если ты выскажешь тренеру что-то неприятное в лицо, то продемонстрируешь свою сильную личность. Но если это происходит в присутствии всей команды, то ты этим принижаешь роль тренера, роняешь его авторитет. А это уже неправильно. Хочешь действительно команде помочь? Подойди и поговори с тренером наедине. Если разговор по факту и по делу, то так можно любую претензию высказать.
Конечно, на эмоциях можно всё что угодно сказать. И со стороны Сани это сильный поступок. Не каждый вот так встанет и скажет.
Знарку надо было сыграть на опережение. Может, собрать совет старейшин команды, лидеров и сказать: «Пацаны, как вы видите? Что вам нужно? Чего не хватает?» Из полученной в этом откровенном разговоре информации можно делать выводы. Но главное, что люди, у которых в душе что-то болит, получат возможность высказаться. И это не выльется в какой-то скандал», — приводит слова Панина «Матч ТВ».
- 9 декабря 2022
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