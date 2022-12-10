Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 98 голов

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 16 голов в сезоне и 796 голов за карьеру в НХЛ.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 98 шайб. На счету канадца 894 гола.

Напомним, заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Манта, Маркус Юханссон, Ларс Эллер. Единственную шайбу гостей забросил Адам Ларссон.