«Эдмонтон» — «Миннесота». Капризов опечалит Макдэвида

Кирилл побил рекорд клуба во втором сезоне в НХЛ и готов показать Коннору всю свою мощь.

10 декабря состоится матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Уайлд» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» 10 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.50, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Миннесота» (10.12.2022)

На 10 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано 13 встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание любителям хоккея, конечно же, стоит уделить матчу «Эдмонтона» и «Миннесоты», который пройдёт на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск. Коннор Макдэвид устроит Кириллу Капризову тёплый приём.

«Эдмонтон» сейчас располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 30 очков за 27 игр. Накануне клуб дома обыграл «Аризону» (8:2). Коннор Макдэвид оформил дубль и сделал две передачи. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров с 52 очками за 27 игр и снайперскую гонку, обогнав Джейсона Робертсона, забросив 24-ю шайбу.

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При этом клуб до этого проиграл в матче с «Вашингтоном» (2:3). Так что отыгрались на минувшем сопернике, а впереди третий домашний матч серии. Теперь предстоит встретиться с набравшей ход «Миннесотой», которая недавно одержала четыре победы кряду. И при этом там есть кому соперничать с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

«Миннесота» накануне проиграла в матче с «Калгари» (3:5). Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне и побил сразу два рекорда, забросив в седьмой игре подряд и набирая не менее одного очка в 13 матчах кряду. Российский форвард в ударе, но этого было мало, соперник был настроен решительно и сумел выиграть, прервав серию побед «Уайлд».

Сейчас клуб располагается на восьмой строчке в Западной конференции, набрав 28 очков за 25 встреч. Конечно, положение не лучшее, ведь в спину дышит «Колорадо» с 27 очками и любая оплошность может привести к тому, что команда уже может быть не в зоне плей-офф.

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Однако теперь на пути совсем другой соперник, со звёздным составом и иной тактикой игры. История очных встреч, насчитывающая 53 матча, остаётся за гостями. У «Миннесоты» — 38 побед, при 15 у «Эдмонтона». Перевес ощутимый, но даже эксперты отдают предпочтение хозяевам.

За последние пять игр в Эдмонтоне «Миннесота» одержала четыре победы. Так что для Макдэвида это тревожный звоночек. Кирилл Капризов и одноклубники на выезде выиграли в шести из 11 встреч. «Эдмонтон» дома одержал победы в восьми из 15 игр. Статистика почти схожа в процентном соотношении, но победитель всегда один.

Пока же мы больше склоняемся к тому, что в основное время соперники вряд ли определят победителя. Хотя у «Уайлд» второй сложный матч кряду и при этом в гостях. Сложно выделить фаворита, зато только в одной из 10 очных встреч тотал был ниже 4.5 шайбы.

Попробуем проверить вариант на то, что «Миннесота» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20. Коэффициент весьма неплохой, плюс Кирилл и компания дома уже обыгрывали в этом сезоне соперника.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Миннесота» 10 декабря 2022 года

Кирилл Капризов уже во втором сезоне бьёт рекорды клуба и помогает команде чем только может. Пусть и не всегда успешно. «Эдмонтон» с Макдэвидом тоже не блещет, но звёздность форварда просто зашкаливает. Однако в очных встречах это ему не помогает. Пока статистика на стороне «Уайлд» и с результативностью порядок. Потому проверим ставку на гостей через тотал больше.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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Прогноз на матч «Вегас» — «Филадельфия» с коэффициентом 3.04.

Макдэвид первым набрал 50 очков в сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Филадельфия» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.15.