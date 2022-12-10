«Он немного заржавел». Главный тренер «Колорадо» — о возвращении Ничушкина после травмы

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал игру российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина в матче с «Рейнджерс». 27-летний форвард провёл первый матч после месячного отсутствия из-за операции на голеностопе.

«Он немного заржавел. Пытался разогнать свои ноги, но в целом он был в порядке. Он всегда ведёт силовую игру и старается действовать правильно на льду», — цитирует тренера журналист Кайл Фредриксон в своей соцсети.

В текущем сезоне Ничушкин провёл лишь восемь матчей, в которых отметился 12 очками — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. Напомним, в «Колорадо» настоящая эпидемия травм ключевых игроков, среди которых такие лидеры, как Натан Маккиннон и шведский капитан клуба Габриэль Ландеског.