Защитник «Вашингтона» Алексеев получил травму после удара в голову от хоккеиста «Сиэтла»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев получил травму в середине второго периода и не смог доиграть матч. Россиянина грубым силовым приёмом встретил габаритный защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк, по итогам которого хоккеист получил большой штраф и удаление до конца матча за удар в голову.
В текущем сезоне Алексеев провёл пять матчей за «Вашингтон», в которых отметился одной результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-1».
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