На арене «Вашингтона» вновь установили счётчик голов Овечкина в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за четыре секунды до окончания матча. На арене вновь установили счётчик голов россиянина в НХЛ. В прошлом сезоне он уже появлялся, но по каким-то причинам был убран. Счётчик выглядит как брезентовые плакаты, которые вручную переворачивает человек. Сегодня счётчик голов зафиксировал 796-ю шайбу Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Напомним, Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до пяти голов. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.