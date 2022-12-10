Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На арене «Вашингтона» вновь установили счётчик голов Овечкина в НХЛ

На арене «Вашингтона» вновь установили счётчик голов Овечкина в НХЛ
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за четыре секунды до окончания матча. На арене вновь установили счётчик голов россиянина в НХЛ. В прошлом сезоне он уже появлялся, но по каким-то причинам был убран. Счётчик выглядит как брезентовые плакаты, которые вручную переворачивает человек. Сегодня счётчик голов зафиксировал 796-ю шайбу Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

ВИДЕО

Напомним, Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до пяти голов. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Исторический юбилей Овечкина! Трибуны начали скандировать его имя ещё до гола Исторический юбилей Овечкина! Трибуны начали скандировать его имя ещё до гола
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022