Встреча Капризова и Макдэвида стала первой за 38 лет со снайперскими сериями из 6 голов

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Этот матч стал примечателен тем, что в нём сошлись хоккеисты с сериями из 6+ голов. На счету российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова перед матчем было семь встреч подряд с заброшенными шайбами. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличался шесть раз подряд. Такого матча в НХЛ не было 38 лет со времён встречи «Квебека» с «Бостоном» 27 марта 1984 года, когда пересеклись снайперские серии Питера Штясны (7 голов) и Рэя Бурка (6 голов).

Примечательно, что по итогам матча Макдэвиду удалось продлить свою голевую серию, тогда как Капризов отличиться не сумел.