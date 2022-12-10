Встреча Капризова и Макдэвида стала первой за 38 лет со снайперскими сериями из 6 голов

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Этот матч стал примечателен тем, что в нём сошлись хоккеисты с сериями из 6+ голов. На счету российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова перед матчем было семь встреч подряд с заброшенными шайбами. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличался шесть раз подряд. Такого матча в НХЛ не было 38 лет со времён встречи «Квебека» с «Бостоном» 27 марта 1984 года, когда пересеклись снайперские серии Питера Штясны (7 голов) и Рэя Бурка (6 голов).
Примечательно, что по итогам матча Макдэвиду удалось продлить свою голевую серию, тогда как Капризов отличиться не сумел.
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