Ротенберг — о 7-летнем сыне: праворукий центрфорвард, мечтает играть за СКА и Россию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как ему пришла идея исполнить буллит вместе с сыном на Фонбет Матче звёзд КХЛ.

«Сына я сам поставил на коньки в два годика на улице, как я сам начинал, ездили на разные катки в Москве. Везде катаемся, где есть возможность. Два года он просто катался в своё удовольствие, без напряга. Сначала было непросто, нужно было войти в социализацию с ребятами в команде. Для меня очень важно, что он общается с ребятами из разных семей и в школу успевает ходить. Тренируется пять раз в неделю, играет два матча в неделю. Это подготовительный год, на следующий год будут отбираться в чемпионат Москвы. Две группы по 30 детей. Он 2015 года, играет за 2014 год. Он центральный праворукий форвард, которых у нас не хватает. Он родился 12 октября, как мой дедушка Рома, поэтому сын тоже Рома и у него 12-й номер. Хорошо читает игру, занимается шахматами.

Рома сказал, что будет делать ложный замах, он его постоянно тренирует. Показал, вратарь дёрнулся. Он такие забивает буллиты, ему они очень нравятся. Это его сильная сторона. Понятно, что надо улучшать катание, физику, но это потом. Самое важное, он читает игру, понимает, как надо развиваться, и очень любит играть в пас», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.