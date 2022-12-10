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Толчинский исполнил буллит под защитой охранника Береглазова на Матче звёзд КХЛ

Толчинский исполнил буллит под защитой охранника Береглазова на Матче звёзд КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В конкурсе на самый эффектный буллит нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский исполнил бросок, в котором ему помогал защитник омского клуба Алексей Береглазов. Игрок обороны надел чёрный пиджак и тёмные очки, изображая охранника. Береглазов отгонял хоккеистов, пытающихся отобрать шайбу в Толчинского. Затем после небольшого диалога с вратарём Евгением Аликиным, Береглазов отодвинул голкипера в сторону, позволив Толчинскому беспрепятственно поразить пустые ворота.

Посмотреть ВИДЕО можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

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