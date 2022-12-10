Толчинский рассказал, как была придумана идея буллита с Береглазовым в роли охранника

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как была придумана идея исполнить буллит на Матче звёзд КХЛ с помощью Алексея Береглазова, изображавшего охранника.

«Это само-собой как-то родилось. Но, естественно, ещё команда наша помогла. Просто у Лёхи (Алексея Береглазова – Прим. «Чемпионата») спросили, что вы будете делать на Матче звёзд. Он сказал: «Охранять Толчинского». Потом родилась идея, что он мой охранник. Получилось прикольно.



Всё очень круто, один позитив, класс и кайф. Приятно, что меня выбрали и я попал на такое мероприятие. Соло на гитаре от меня не будет, я с собой гитару не взял, к сожалению. Слава богу, на трезвую бы не смог (смеётся). Думаю, в следующем году подадут заявку провести Матч звёзд в Омске. Думаю, 100% надо делать на такой арене», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.