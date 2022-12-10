Толчинский рассказал, как была придумана идея буллита с Береглазовым в роли охранника

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, как была придумана идея исполнить буллит на Матче звёзд КХЛ с помощью Алексея Береглазова, изображавшего охранника.
«Это само-собой как-то родилось. Но, естественно, ещё команда наша помогла. Просто у Лёхи (Алексея Береглазова – Прим. «Чемпионата») спросили, что вы будете делать на Матче звёзд. Он сказал: «Охранять Толчинского». Потом родилась идея, что он мой охранник. Получилось прикольно.
Всё очень круто, один позитив, класс и кайф. Приятно, что меня выбрали и я попал на такое мероприятие. Соло на гитаре от меня не будет, я с собой гитару не взял, к сожалению. Слава богу, на трезвую бы не смог (смеётся). Думаю, в следующем году подадут заявку провести Матч звёзд в Омске. Думаю, 100% надо делать на такой арене», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 10 декабря 2022
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
14:57
-
14:51
-
14:41
-
14:33
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:38
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
12:40
-
12:03
-
11:51
-
11:34
-
11:17
-
11:10
-
10:54
-
10:34
-
10:19
-
10:04
-
09:48
-
09:36
-
09:29
-
09:22
-
08:51
-
08:41
-
08:28