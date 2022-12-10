Защитник «Авангарда» Береглазов: положение в турнирной таблице нас не устраивает

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов рассказал о Матче звёзд КХЛ — 2022, проходящем в Челябинске, и о турнирном положении омского клуба.

«Как мне атмосфера на Матче звёзд? Всё очень круто, ребята на позитиве. Мне очень нравится.



Как планируем провести перерыв? Выходные наши проходят здесь, на Матче звёзд. Потом приедем, будем готовиться к возобновлению турнира с командой. Тяжёлый период у нас сейчас будет. Впереди непростые матчи. Нас не устраивает положение в турнирной таблице.



За счёт чего удалось переломить неудачную серию на старте сезона? Честно говоря, трудно выделить конкретную причину. Приехали после тяжёлого выезда, все восстановились, сыгрались друг с другом. После этого начало получаться», — приводит слова Береглазова «РБ Спорт».

В 39 матчах текущего сезона Береглазов набрал 19 (6+13) очков с показателем полезности «-5».