«Казань никогда нельзя списывать со счетов». Защитник «Металлурга» Яковлев — об «Ак Барсе»

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился впечатлениями об участии в Матче звёзд КХЛ — 2022 и рассказал о ситуации в казанском «Ак Барсе».
«Какие эмоции от дебютного Матча звёзд? Я всегда играл в топ-командах, там были игроки и поопытнее, и позвёзднее. Я рад, что попал на Матч звёзд. Тем более играем на Урале, в хоккейном городе. Атмосфера сумасшедшая, позитив, только положительные эмоции. Очень нравится раздевалка – с ребятами, с которыми играл и давно не виделся, пообщался, повеселился.
Илья Воробьёв в клубе и на Матче звёзд, он меняется? Илья Петрович всегда адекватный. Когда всё хорошо и весело, он первым будет шутить, поднимать настроение. А когда надо работать, тогда надо работать. Всё адекватно, всё по делу.
Насколько удивляет выступление «Ак Барса» в нынешнем сезоне, увольнение Знарка, приход Билялетдинова? У нас настолько плотный график, что со своими проблемами бы разобраться. Чужие клубы комментировать я не готов. У нас тоже была такая ситуация: вроде всё есть, а результата не было. Они разберутся, ребята опытные. Хорошие, классные парни, многих знаю. Они к хоккею неравнодушны. Это будет неприятный сюрприз для всех команд, которые будут играть с ними в плей-офф. Казань никогда нельзя списывать со счетов. Им тяжело в психологическом плане: летом команде уже кубок отдали. Это непросто», — цитирует Яковлева Metaratings.ru.
В текущем сезоне Яковлев сыграл 39 матчей за «Магнитку» и набрал 18 (6+12) очков.
- 10 декабря 2022
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