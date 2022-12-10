Анисимов подписал полноценный контракт с фарм-клубом «Филадельфии»

Российский форвард Артём Анисимов подписал полноценный контракт с фармом «Филадельфии Флайерз» — «Лихай Вэлли Фантомс», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Напомним, в середине ноября Анисимов подписал пробное соглашение с «Лихай Вэлли». В шести матчах россиянин набрал 4 (3+1) очка.

Ранее, в сентябре 2022 года Анисимов подписал пробное соглашение с «Флайерз». Во время тренировочного лагеря 34-летний российский нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября.

Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске в 2014 году.

Артём был выбран на драфте НХЛ в 2006 году «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором раунде под общим 54 номером.