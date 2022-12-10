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«Вратарь-шоу». Макару не понравилось, как Шестёркин забрал шайбу после его броска

«Вратарь-шоу». Макару не понравилось, как Шестёркин забрал шайбу после его броска
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар оценил игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в их очном матче.

«Что касается меня, я просто выбрал позицию и нанёс хороший бросок. Шестёркин — вратарь-шоу. Шайба просто попала в его перчатку. А он сделал целую маленькую ветряную мельницу», — цитирует Макара сайт the Score.

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Напомним, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1. В этом матче российский голкипер сделал 41 сейв. Решающий бросок реализовал россиянин Артемий Панарин, чем принёс победу своей команде.

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