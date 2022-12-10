Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин спас команду на последней секунде овертайма

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.

На последних мгновениях овертайма российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил спасение, позволившее его команде довести матч до буллитов и одержать победу. Финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен прорвался в зону «Рейнджерс» и отдал передачу партнёру по команде Девону Тэйвзу, который не смог переиграть россиянина броском в упор.

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В сегодняшнем матче 26-летний российский голкипер отразил 41 из 42 бросков по воротам и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне Шестёркин провёл 21 матч, в которых одержал 13 побед, продемонстрировав процент отражённых бросков 91,7%.