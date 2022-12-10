Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Баффало» Скиннер дисквалифицирован на три игры за удар клюшкой в лицо Гюнцеля

Форвард «Баффало» Скиннер дисквалифицирован на три игры за удар клюшкой в лицо Гюнцеля
Комментарии

На стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало» принимал на своём льду «Питтсбург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

В концовке третьего периода между нападающим «Баффало» Джеффом Скиннером и форвардом гостей Джейком Гюнцелем произошла стычка. Игроки обменялись ударами клюшками, после чего Скиннер жёстко ударил в лицо Гюнцеля. В итоге хоккеист «Питтсбурга» получил две минуты, игрок «Баффало» — 2+5.

Сегодня департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги вынес решение о дополнительной трёхматчевой дисквалификации Джеффа Скиннера за это нарушение, сообщает пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Такого не было 28 лет! Американец поразил НХЛ покером за один период Такого не было 28 лет! Американец поразил НХЛ покером за один период
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022