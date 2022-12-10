Форвард «Баффало» Скиннер дисквалифицирован на три игры за удар клюшкой в лицо Гюнцеля

На стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Баффало» принимал на своём льду «Питтсбург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).
В концовке третьего периода между нападающим «Баффало» Джеффом Скиннером и форвардом гостей Джейком Гюнцелем произошла стычка. Игроки обменялись ударами клюшками, после чего Скиннер жёстко ударил в лицо Гюнцеля. В итоге хоккеист «Питтсбурга» получил две минуты, игрок «Баффало» — 2+5.
Сегодня департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги вынес решение о дополнительной трёхматчевой дисквалификации Джеффа Скиннера за это нарушение, сообщает пресс-служба лиги.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 10 декабря 2022
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