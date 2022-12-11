Хайруллин — о тренерском дебюте на Матче звёзд: можно сказать, попробовал на будущее

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал работу на тренерском мостике на Матче звёзд КХЛ — 2022.

«Дебют на тренерском мостике? Играть намного легче, чем смотреть со стороны и переживать. Можно сказать, попробовал на будущее. Возможно. У нас собралась хорошая команда. Все были друг за друга. В раздевалке чувствовался позитив, сошлись все во взглядах. Поэтому получилось победить.

За счёт чего удалось увеличить свою результативность? Много факторов сложилось. Очень сильная команда. Переход из «Нефтехимика» добавил мне эмоций. Хорошо готовились летом. Пока складывается всё неплохо, но чувствую, что могу лучше», — цитирует Хайруллина «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний хоккеист не сыграл в Матче звёзд из-за повреждения.