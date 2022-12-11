Форвард СКА Яшкин — о Матче звёзд: мне нравится быть среди лучших

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин оценил своё участие в Фонбет Матче звёзд КХЛ — 2022. Форвард выступал за команду дивизиона Боброва, которая стала победителем.

«Для нас всегда важно победить. Матч звёзд прошел отлично, мне всё понравилось. Никаких претензий. Думаю, все насладились этими несколькими днями. Не жалею, что вместо отдыха поехал на Матч звёзд. Во-первых, это наша работа. Во-вторых, мне нравится быть среди лучших в лиге. Смотрю на участие в Матче звёзд с этой стороны. А на отдых ещё будет пара дней. Да и сам Матч звёзд чуть-чуть расслабляет, позволяет немного отдохнуть», — цитирует Яшкина «РИА Новости».

В 40 играх текущего сезона Яшкин набрал 35 (22+13) очков при показателе полезности «+16».