Дмитрий Рябыкин рассказал, в чём состоит система работы Боба Хартли

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о системе бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
«Поддерживаю ли связь с Бобом Хартли? Довольно часто общаемся. Иногда созванивались с ним для консультаций.
Чему больше всего научился у него? Пониманию игры. Посмотрел на хоккей с другой стороны. Всегда удивляло, что он обращал внимание вообще на всё. Питание, климат – жарко/холодно в раздевалке. Вплоть до таких мелочей.
Как Хартли выстраивал работу с помощниками? Он давал какой-то участок заданий – если видел, что ты справляешься, то отдавал тебе его полностью.
В чём состоит его система? Хоккеисты должны учиться каждый день. Эта учёба даёт тебе преимущество в самом конце. Если за год ты стал на 5-10% лучше, то при игре с равной командой это даст положительный результат. Но это при условии, что команда выросла во всём хотя бы на 5%. Достигается это за счёт ежедневной работы, просмотра видео, изучения тактики, выполнения всех требований», — цитирует Рябыкина Sports.ru.
Напомним, Рябыкин покинул пост главного тренера «Авангарда» 10 октября 2022 года. После этого специалист стал помощником Ильи Воробьёва в «Магнитке».
- 11 декабря 2022
-
21:24
-
21:07
-
20:51
-
20:33
-
20:10
-
19:48
-
19:36
-
19:09
-
18:47
-
18:31
-
18:23
-
18:04
-
17:33
-
17:23
-
17:03
-
16:52
-
16:37
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:09
-
15:45
-
15:37
-
15:12
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
14:19
-
13:56
-
13:16
-
12:58
-
12:29
-
11:35
-
10:53
-
10:32