Дмитрий Рябыкин рассказал, в чём состоит система работы Боба Хартли

Тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин рассказал о системе бывшего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

«Поддерживаю ли связь с Бобом Хартли? Довольно часто общаемся. Иногда созванивались с ним для консультаций.

Чему больше всего научился у него? Пониманию игры. Посмотрел на хоккей с другой стороны. Всегда удивляло, что он обращал внимание вообще на всё. Питание, климат – жарко/холодно в раздевалке. Вплоть до таких мелочей.

Как Хартли выстраивал работу с помощниками? Он давал какой-то участок заданий – если видел, что ты справляешься, то отдавал тебе его полностью.

В чём состоит его система? Хоккеисты должны учиться каждый день. Эта учёба даёт тебе преимущество в самом конце. Если за год ты стал на 5-10% лучше, то при игре с равной командой это даст положительный результат. Но это при условии, что команда выросла во всём хотя бы на 5%. Достигается это за счёт ежедневной работы, просмотра видео, изучения тактики, выполнения всех требований», — цитирует Рябыкина Sports.ru.

Напомним, Рябыкин покинул пост главного тренера «Авангарда» 10 октября 2022 года. После этого специалист стал помощником Ильи Воробьёва в «Магнитке».