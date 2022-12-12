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Кузнецов сравнялся с Сёминым по очкам в большинстве за «Вашингтон»

Кузнецов сравнялся с Сёминым по очкам в большинстве за «Вашингтон»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в большинстве в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:2).

Таким образом, Кузнецов сравнялся с бывшим нападающим «Вашингтона» другим россиянином Александром Сёминым по очкам, заработанным при реализации лишнего в матчах за «Кэпиталз». У обоих хоккеистов по 156 набранных баллов.

Сёмин защищал цвета «Вашингтона» дважды: в сезоне-2003/2004 и с 2006 по 2012 год. Кузнецов играет за «Кэпс» с 2014 года, когда он перешёл из челябинского «Трактора».

У Кузнецова 22 (4+18) очка в 29 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Команда Питера Лавиолетта набрала 32 очка и находится на шестом месте в Столичном дивизионе.

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