«Парни отчаянно сражаются, и вдруг мы проигрываем». Бобровский — о поражении от «Сиэтла»
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5).
Эта неудача стала для «пантер» второй подряд. Вчера самый южный клуб лиги уступил соседям из «Тампы» (1:4).
«В целом тяжёлое поражение. Вторая подряд игра, когда парни бьются, отчаянно сражаются и вдруг мы проигрываем», — приводит слова Бобровского официальный сайт NHL.
На счету Бобровского 16 сыгранных матчей в текущем регулярном чемпионате при 88,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.58.
«Флорида» имеет 30 очков и занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. В минувшем сезоне «Пантерз» впервые в своей истории стали обладателями Президентского кубка.
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