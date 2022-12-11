«Мы отталкивались от взгляда в будущее». Фёдоров — о составе сборной России

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об ожиданиях от Кубка Первого канала, в котором специалист будет входить в тренерский штаб сборной России.

«Сергей Викторович (Гончар. – Прим. «Чемпионата») прилетит. Думаю, это будет отличная атмосфера. Мы постараемся дать ребятам все необходимые инструменты для хорошей игры. Я считаю, что будет здорово ещё раз увидеться, вместе поработать. Да, турнир не состоит из 4-5 игр, нет Европы, тех же канадцев из Европы не будет. Тем не менее для нас этот турнир важен. Мы смотрим в будущее.



Мы вызываем тех ребят, которые, может, первый раз в национальной команде. И они принесут энергию. Мы должны плодотворно это время провести. И игроки, и тренеры работают. Мы серьёзно подходим к этому. У нас тот же штаб, что и на Олимпиаде. А как вы думаете? Это большая честь, это национальная команда. Я не думаю, что мы ребятам будем многое объяснять. Думаю, они приедут с отличным настроением и проведут две тренировки и две игры на высоком уровне. Плюс наши болельщики будут нас поддерживать.



Важно ли было сохранить в составе на Кубок Первого канала преемственность с Олимпиады? Это точно важно. Но мы отталкивались от взгляда в будущее. Не знаю, сколько лет. Мы не загадываем. Но мы понимаем, что этот опыт для ребят, которые первый раз попали, или для молодых ребят, которые уже бывали в такой ситуации, поможет в будущем. Мы развиваем хоккей, сборную, психологию первой национальной команды. Это правильно, я считаю, это большая ответственность, и мы это прекрасно понимаем», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.