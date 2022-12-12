КХЛ назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на сайте назвала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Игорь Бобков («Автомобилист»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бобкова был нанесён 71 бросок (35,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,18%. Коэффициент надёжности составил 1,01.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Григорий Панин («Салават Юлаев»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. Панин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Гол в матче с «Авангардом» (3:1) стал победным для его команды. На его счету также пять силовых приёмов и два заблокированных броска.

Лучшим нападающим в четвёртый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Никита Гусев (СКА), забросивший четыре шайбы в двух матчах недели. Гусев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с московским «Динамо» (2:1 ОТ) стала победной для его команды.

Лучшим новичком во второй раз в сезоне признан Станислав Яровой («Витязь»), забросивший две шайбы в двух матчах. Яровой не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». На счету Ярового также один заблокированный бросок и один отбор шайбы.