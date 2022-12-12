Московская команда Cosmos стала победителем «Фиджитал Игр» по хоккею

9-10 декабря на «Татнефть-Арене» в Казани в рамках «Фиджитал Игр» прошли соревнования по фиджитал-хоккею (NHL 22 + хоккей 3*3). Московская команда Cosmos не пустила в финал «Ак Барс», а в борьбе за титул обогнала хоккейных блогеров из Naebski. Триумфаторы соревнований получили трофей Phygital Flame и призовые в размере 1,25 миллиона рублей.



В полуфинале команда блогеров Naebski не испытала особых проблем в противостоянии с представителями Казахстана Barys Cyber Team, обыграв их как в симуляторе, так и на льду со счётом 10:4. А вот парни из Cosmos были на волоске от поражения в матче с «Ак Барсом». Команда капитана Антона Borkes15 Борко уступила казанцам в NHL 22, но наверстала упущенное в реальном хоккее. Итоговый результат — 8:7.



Cosmos сделал работу над ошибками и в финальном матче, в киберчасти на приставке, не оставил сопернику шансов. Их виртуальная сборная Канады разгромила «Тампа-Бэй Лайтнинг» под управлением блогеров Naebski со счётом 7:2. Комфортное преимущество «космонавты» удержали и в матче на реальном льду. Команды обменялись пятью заброшенными шайбами, что принесло Cosmos победу с результатом 12:7.



В матче за 3-е место «Ак Барс» и Barys Cyber Team выдали голевую феерию в обеих частях вселенной и завершили игру со счётом 18:13 в пользу казанцев.



«Хороший конкурентный хоккей. Мне было легче на приставке играть, на льду пришлось тяжелее. Мне всё понравилось, и это самое главное. Вообще, классная атмосфера. Впервые сталкиваюсь с такой организацией. Всё оказалось идеально — от сушки формы до качества льда. Если сравнивать наших соперников, то «Ак Барс» был сильнее в игре на приставке, а Naebski оказались сильнее на льду», — сказал игрок Cosmos Никита Fresc0_dk Хоба.

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