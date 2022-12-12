Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московская команда Cosmos стала победителем «Фиджитал Игр» по хоккею

Московская команда Cosmos стала победителем «Фиджитал Игр» по хоккею
Комментарии

9-10 декабря на «Татнефть-Арене» в Казани в рамках «Фиджитал Игр» прошли соревнования по фиджитал-хоккею (NHL 22 + хоккей 3*3). Московская команда Cosmos не пустила в финал «Ак Барс», а в борьбе за титул обогнала хоккейных блогеров из Naebski. Триумфаторы соревнований получили трофей Phygital Flame и призовые в размере 1,25 миллиона рублей.

В полуфинале команда блогеров Naebski не испытала особых проблем в противостоянии с представителями Казахстана Barys Cyber Team, обыграв их как в симуляторе, так и на льду со счётом 10:4. А вот парни из Cosmos были на волоске от поражения в матче с «Ак Барсом». Команда капитана Антона Borkes15 Борко уступила казанцам в NHL 22, но наверстала упущенное в реальном хоккее. Итоговый результат — 8:7.

Cosmos сделал работу над ошибками и в финальном матче, в киберчасти на приставке, не оставил сопернику шансов. Их виртуальная сборная Канады разгромила «Тампа-Бэй Лайтнинг» под управлением блогеров Naebski со счётом 7:2. Комфортное преимущество «космонавты» удержали и в матче на реальном льду. Команды обменялись пятью заброшенными шайбами, что принесло Cosmos победу с результатом 12:7.

В матче за 3-е место «Ак Барс» и Barys Cyber Team выдали голевую феерию в обеих частях вселенной и завершили игру со счётом 18:13 в пользу казанцев.

«Хороший конкурентный хоккей. Мне было легче на приставке играть, на льду пришлось тяжелее. Мне всё понравилось, и это самое главное. Вообще, классная атмосфера. Впервые сталкиваюсь с такой организацией. Всё оказалось идеально — от сушки формы до качества льда. Если сравнивать наших соперников, то «Ак Барс» был сильнее в игре на приставке, а Naebski оказались сильнее на льду», — сказал игрок Cosmos Никита Fresc0_dk Хоба.

Новость по теме
В Казани пройдёт турнир по фиджитал-хоккею – это микс реального и виртуального хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022