Третьяк: рассматриваем проведение матча сборной России в Челябинске

Президент ФХР Владислав Третьяк после Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2022 провёл встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и заявил, что федерация рассматривает вопрос об игре сборной России в Челябинске.
«Челябинск – один из самых славных хоккейных регионов нашей страны. На протяжении десятилетий уральская земля воспитывает высококлассных игроков, звёзд отечественного чемпионата, лидеров национальной сборной. Очень сильна и челябинская тренерская школа. Руководство региона предпринимает большие усилия для сохранения великих хоккейных традиций и дальнейшего движения вперед. Наша встреча с Алексеем Леонидовичем получилась очень плодотворной, мы обсудили все вопросы, связанные с развитием челябинского хоккея, взаимодействием региона с Федерацией. Одной из тем нашей беседы стала перспектива проведения домашнего матча сборной России в Челябинске. Уральцы точно заслужили возможность посмотреть на игру сборной вживую, рассматриваем город как один из кандидатов.
Для хоккеистов в Челябинске созданы великолепные возможности. Губернатор опекает не только главную команду, но и систему детско-юношеского хоккея. Алексей Леонидович показал, в каких условиях тренируются и играют воспитанники Академии «Трактора»: два льда, отличный спортзал, инвентарь для разнообразных занятий. Великолепное впечатление оставила и домашняя арена клуба. В Челябинске – хоккейный бум, и я благодарен губернатору за опеку нашего национального вида спорта. Массовость и популярность хоккея в регионах – одно из необходимых условий развития нашей отрасли. ФХР оказывает всестороннюю поддержку этому процессу, мы продолжим помогать челябинскому хоккею», — цитирует Третьяка сайт ФХР.
Напомним, 10-11 декабря 2022 года в Челябинске завершился Матч звёзд — 2022. По словам президента КХЛ Алексея Морозова мероприятия недели звёзд хоккея посетили более 22 тыс. человек.
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