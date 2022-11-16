Глава Федерации хоккея России: пусть НХЛ скажет, почему перенесли Кубок мира

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями о переносе Кубка мира с 2024 года предположительно на 2025-й.

«Перенос Кубка мира может быть связан с тем, что ждут Россию? Это надо спросить НХЛ, как они думают. Я бы сейчас не стал делать комментарий, пусть НХЛ скажет, почему перенесли», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 11 ноября Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовали заявление относительно переноса Кубка мира по хоккею. В нём было сообщено о переносе турнира.

Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.