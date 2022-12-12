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Голкипер Ярослав Аскаров признан лучшим игроком недели в АХЛ

Голкипер Ярослав Аскаров признан лучшим игроком недели в АХЛ
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Вратарь «Милуоки Адмиралс» Ярослав Аскаров признан лучшим игроком недели в АХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Аскаров в двух матчах на прошедшей неделе пропустил один гол при 61 броске. В текущем регулярном сезоне Американской хоккейной лиги у 20-летнего голкипера 11 побед при пяти поражениях в 16 матчах. Процент отражённых бросков — 91,8, коэффициент надёжности — 2,42.

Напомним, уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.

Ярослав провёл прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге за СКА. В регулярном чемпионате вратарь сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.

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